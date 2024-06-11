Golden State Warriors forveti Draymond Green, eski takım arkadaşı Jordan Poole'un sözleşme kutlama partisinde yer almamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Draymond'ın samimi itirafı "The Draymond Green Show"da geldi ve Warriors forveti, Poole'un Golden State ile yaptığı dört yıllığı 128 milyon dolarlık kontratını kutlama fırsatını kaçırmış olmanın üzüntüsünü paylaştı.



Green, Poole ile arasında 2022-23 sezonu öncesinde geçen sürtüşmedede genç oyuncunun yüzüne yumruk atmış, bu olay takımın kimyasını tüm sezon etkileyen bir hadise olmuştu.



Warriors forveti, bunu bir NBA oyuncusu olarak yaşadığı "en kötü duygulardan biri" olarak tanımladı:



"Bir NBA oyuncusu olarak yaşadığım en kötü duygulardan biri, imzaladığı yeni sözleşmeyi benim aramızı berbat etmem sebebiyle beraber kutlayamayacak olmamızı bilmekti.



Sanırım San Francisco'daki arkadaşlarıyla bir parti falan vermişti ve o sırada onun yanında olamamıştım. Ve aramızı berbat eden bendim. Değilmişim gibi davranmayacağım. Ama bunu kabul ediyorum. Olanlar oldu. Hatalarımdan saklanmam. Tıpkı zaferlerimden saklanmadığım gibi. Lakin canımı yakan bir durum."



Geçtiğimiz sezon Poole, takas edildiği Washington Wizards ekibiyle ilk yılını 17.4 sayı, 4.4 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.





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