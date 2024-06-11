Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in, Sırbistan Milli takımı'nın yaklaşan Paris Olimpiyatları için kurulan 16 kişilik ön kadrosuna dahil edildiği belirtildi.
Jokic, geçmişte uzun NBA sezonlarını gerekçe göstererek bazı önemli uluslararası turnuvaları kaçırmıştı.
Sırbistan koçu Svetislav Pesiç'in açıkladığı listede ayrıca Charlotte Hornets guardı Vasilije Micic, Miami Heat forveti Nikola Jovic, Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic ve Hornets forveti Aleksej Pokusevski de yer alıyor.
Sırbistan, Olimpiyat turnuvasının açılış maçını 28 Temmuz'da ABD'ye karşı oynayacak.
Jokic, geçmişte uzun NBA sezonlarını gerekçe göstererek bazı önemli uluslararası turnuvaları kaçırmıştı.
Sırbistan koçu Svetislav Pesiç'in açıkladığı listede ayrıca Charlotte Hornets guardı Vasilije Micic, Miami Heat forveti Nikola Jovic, Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic ve Hornets forveti Aleksej Pokusevski de yer alıyor.
Sırbistan, Olimpiyat turnuvasının açılış maçını 28 Temmuz'da ABD'ye karşı oynayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU