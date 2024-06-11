Nikola Jokic, bu yaz Sırbistan için mücadele edecek

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in, Sırbistan Milli takımı'nın yaklaşan Paris Olimpiyatları için kurulan 16 kişilik ön kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Nikola Jokic, bu yaz Sırbistan için mücadele edecek
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11 Haziran 2024 11:18
Son güncelleme 11 Haziran 2024 11:22
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in, Sırbistan Milli takımı'nın yaklaşan Paris Olimpiyatları için kurulan 16 kişilik ön kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Jokic, geçmişte uzun NBA sezonlarını gerekçe göstererek bazı önemli uluslararası turnuvaları kaçırmıştı.

Sırbistan koçu Svetislav Pesiç'in açıkladığı listede ayrıca Charlotte Hornets guardı Vasilije Micic, Miami Heat forveti Nikola Jovic, Atlanta Hawks guardı Bogdan Bogdanovic ve Hornets forveti Aleksej Pokusevski de yer alıyor.

Sırbistan, Olimpiyat turnuvasının açılış maçını 28 Temmuz'da ABD'ye karşı oynayacak.

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