Haber Tarihi: 05 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 13:45

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024 Yaz tatili ne zaman?

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Yaz tatili ne zaman? Okullar bir hafta erken mi kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024 Yaz tatili ne zaman?
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bu yılın ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sömestr dönemi öncesinde ara tatil yaparak dinlenecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin iple çektiği ara tatil için beklenen hafta geldi. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ara tatil kapsamında ara veriliyor.

Okullar bu hafta cuma günü yani 10 Kasım'da kapanacak. 9 günlük ara tatil başlarken okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 20 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Kasım ara tatiline cumartesi ve pazar günleri eklendiğinde öğrencileri toplam dokuz günlük tatil bekliyor olacak.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler için seminerlerin bu dönem online (çevrimiçi) olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bir sonraki tatil ise yeni yılda olacak. Bakanlığın 2023-2024 takvimine görselden veya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OKULLAR BİR HAFTA ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde okulların yaz tatili için bir hafta erken kapanmasına yönelik karar aldığı öne sürüldü.

Ancak Bakanlık kaynakları söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre okullar vaktinde kapanacak ancak son hafta etkinlik yapılacak.

İlk dönemin sonunda da benzer uygulama yapılmış öğrenciler okulda ders dışı etkinliklerle ilgili programı uygulamıştı.

Bu dönem sonunda da benzer etkinliklerle öğrencilerin son haftasını okulda tamamlayacağı kaydedildi.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB TAKİMİ 2024

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım - 17 Kasım 2023 Cuma

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 Cuma

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi - 14 Haziran 2024 Cuma

İkinci dönem ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 Cuma

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.


YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

 
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Uğurcan Çakır için beklenti 10 milyon euro Trabzonspor Uğurcan Çakır için beklenti 10 milyon euro
Özgür Yankaya, 'Mahalle Ligi'nin final maçını yönetti Futbol Özgür Yankaya, "Mahalle Ligi"nin final maçını yönetti
Antalyaspor Adam Buksa ile yollarını ayırdı Antalyaspor Antalyaspor Adam Buksa ile yollarını ayırdı
Adana Demirspor'da yeni başkan Ali Sancak Adana Demirspor Adana Demirspor'da yeni başkan Ali Sancak
Fenerbahçe'den Mourinho için KAP! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mourinho için KAP!
Trabzonspor'da Rayyan Baniya'ya Çizme'den talip Trabzonspor Trabzonspor'da Rayyan Baniya'ya Çizme'den talip
İsmet Taşdemir: 'Mourinho var diye sinmeyiz' Bodrumspor İsmet Taşdemir: "Mourinho var diye sinmeyiz"
Konyaspor'da formayı taraftar seçecek Konyaspor Konyaspor'da formayı taraftar seçecek
Kayserispor, Bilal Bayazıt ile 'devam' dedi Mondihome Kayserispor Kayserispor, Bilal Bayazıt ile 'devam' dedi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho'dan Memphis Depay'a veto!
2
Galatasaray'da veda için hazırlık!
3
Fenerbahçe'den iki isme 3 yıllık sözleşme
4
Kylian Mbappe: "PSG beni oynatmayacaktı!"
5
Dursun Özbek'ten transfer için karar!
6
Mehmet Topal'dan sürpriz tercih: Romanya
7
Gianluigi Buffon'dan milli yıldızlarımıza övgü

SON HABERLER

yukarı ok