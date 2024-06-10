YKS soruları çalındı mı 2024? YKS iptal olur mu?

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler tartışmalara neden oldu. YKS soruları sızdırıldığı iddia edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sona erdi ancak snavın ardından sosyal medyadan paylaşılan görseller gündem oldu. AYT'ye 10 saat kala Türkçe ve matematik ağırlıklı 24 soru, yurt dışı kaynaklı olduğu değerlendirilen bir hesap tarafından Telegram'da paylaşıldı. Paylaşılan soruları ise binlerce aday görmüş oldu. Peki bu sorular sınavda çıktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Telegram'dan yapılan bazı paylaşımların 8 Haziran'da TYT sonrası sınavda çıkan 3 soru ile aynı olduğu ve sınav biter bitmez ÖSYM'den önce paylaşıldığı kaydedildi. TYT'de yaşanan bu durum sınav sonrası olduğu için sınav görevlisi üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olabileceği için çok ciddiye alınmadı. Ancak sonrasında gelen görüntü ve iddialar akıllarda soru işareti bıraktı.

Bu sabah 10:15 itibarıyla sınavdan 10 saat önce 2024-AYT'de çıkacağı öne sürülen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

Telegram'da "AYK 2024 Sızdırılan Sorular" diye başlıkta açılan bir hesap link de yayımladı. Soru paylaşan hesap ya da hesaptaki şahıslar, adaylara, "Gençler tüm AYT sorularının soru ve cevaplarıyla birlikte sadece fiyatı 3 bin TL. Eğer sınavda başarı göstermek istiyorsan aşağıdaki linkten ulaş" diye çağrı da yaptı.

ÖSYM sınavları için soru hazırlayan 10 binden fazla uzman ve soru bankasında 1 milyonun üzerinde soru yer alıyor. Bu sorulardan AYT'de 120 soru sorulacak. Sayısal bölüm adayları için Matematik 40 soru, Türkçe 40 soru, Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru gelecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu, iddiaların ardından Sözcü Gazetesi'ne açıklama yaptı. Yolcu, "Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu iddia edilen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak. Takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İddiaların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklama yaptı.

YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Ersoy, iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"YKS başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."