Haber Tarihi: 10 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 10:22

YKS soruları çalındı mı 2024? YKS iptal olur mu?

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi. Peki, YKS soruları çalındı mı? AYT-TYT soruları çalındı mı? YKS iptal olur mu?

YKS soruları çalındı mı 2024? YKS iptal olur mu?
Abone Ol
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler tartışmalara neden oldu. YKS soruları sızdırıldığı iddia edildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sona erdi ancak snavın ardından sosyal medyadan paylaşılan görseller gündem oldu. AYT'ye 10 saat kala Türkçe ve matematik ağırlıklı 24 soru, yurt dışı kaynaklı olduğu değerlendirilen bir hesap tarafından Telegram'da paylaşıldı. Paylaşılan soruları ise binlerce aday görmüş oldu. Peki bu sorular sınavda çıktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Telegram'dan yapılan bazı paylaşımların 8 Haziran'da TYT sonrası sınavda çıkan 3 soru ile aynı olduğu ve sınav biter bitmez ÖSYM'den önce paylaşıldığı kaydedildi. TYT'de yaşanan bu durum sınav sonrası olduğu için sınav görevlisi üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olabileceği için çok ciddiye alınmadı. Ancak sonrasında gelen görüntü ve iddialar akıllarda soru işareti bıraktı.

Bu sabah 10:15 itibarıyla sınavdan 10 saat önce 2024-AYT'de çıkacağı öne sürülen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

Telegram'da "AYK 2024 Sızdırılan Sorular" diye başlıkta açılan bir hesap link de yayımladı. Soru paylaşan hesap ya da hesaptaki şahıslar, adaylara, "Gençler tüm AYT sorularının soru ve cevaplarıyla birlikte sadece fiyatı 3 bin TL. Eğer sınavda başarı göstermek istiyorsan aşağıdaki linkten ulaş" diye çağrı da yaptı.

ÖSYM sınavları için soru hazırlayan 10 binden fazla uzman ve soru bankasında 1 milyonun üzerinde soru yer alıyor. Bu sorulardan AYT'de 120 soru sorulacak. Sayısal bölüm adayları için Matematik 40 soru, Türkçe 40 soru, Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru gelecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu, iddiaların ardından Sözcü Gazetesi'ne açıklama yaptı. Yolcu, "Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu iddia edilen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak. Takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR"

İddiaların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklama yaptı.

YKS oturumlarının başarıyla tamamlandığını dile getiren Ersoy, iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"YKS başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarını da çıkan haberler ile ilgili ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Efkan Bekiroğlu için Trabzonspor gelişmesi Trabzonspor Efkan Bekiroğlu için Trabzonspor gelişmesi
Giovanni van Bronckhorst için olay iddia Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst için olay iddia
Abdullah Avcı: 'Daha hızlı bir takım olacağız' Trabzonspor Abdullah Avcı: "Daha hızlı bir takım olacağız"
A Milli Takım kadrosuna sürpriz ekleme: Yasin Özcan Milli Takım A Milli Takım kadrosuna sürpriz ekleme: Yasin Özcan
Galatasaray'da Kazımcan'ın kaderi belli oluyor! Galatasaray Galatasaray'da Kazımcan'ın kaderi belli oluyor!
Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi, tebrik etti Adana Demirspor Adana Demirspor, Galatasaray'dan özür diledi, tebrik etti
Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu yarışı Fenerbahçe Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu yarışı
Trabzonspor Kipre'de ısrarcı! Gelmeye can atıyor Trabzonspor Trabzonspor Kipre'de ısrarcı! Gelmeye can atıyor
YKS soruları çalındı mı 2024? YKS iptal olur mu? Gündem YKS soruları çalındı mı 2024? YKS iptal olur mu?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe seçimi sonrası ilk reaksiyon
2
Cajuste'den Galatasaray cevabı!
3
Umut Nayir için Fenerbahçe'ye tam 5 teklif
4
Beşiktaş'ın ilk transferi Fenerbahçe'den!
5
Jose Mourinho eski yıldızını istiyor
6
Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo cevabı!
7
Burak Kızılhan'dan transfer sorusuna cevap!

SON HABERLER

yukarı ok