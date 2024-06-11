Hamster Combat, Telegram uygulamasının içinde bulunan viral bir oyna-kazan (P2E) oyunudur. Kullanıcılar, bu oyunu oynayarak gelecekte gerçek dünya değeri olan kripto varlıklara dönüştürülebilecek tokenler kazanabilirler. 20 milyon abonenin üzerinde Telegram kanalı ve 10 milyon Youtube takipçisi ile ciddi bir takipçi kitlesine sahiptir.



Hamster Combat ne zaman listelenecek?



Davetler: Arkadaşlarınızı oyuna davet ederek ekstra para kazanın.



Görevler: Oyundaki görevleri tamamlayarak ekstra para kazanın.



Yükseltmeler: Kartları yükselterek saatlik kazancınızı arttırın.



Hamster Combat ne zaman listelenecek?



Henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte kullanıcı beklentileri 3. çeyreği işaret ediyor.

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