Hummels'in geleceği Edin Terzic'e bağlı!

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve ayrılacağı açıklanan Mats Hummels için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sky Sports'un haberine göre; Hummels, sorun yaşadığı teknik direktör Edin Terzic'in ayrılması halinde Alman ekibinde kalabilir.



KONUYU YETKİLİLERE İLETTİ



Haberde Edin Terciz ile yolların ayrılması halinde Hummels'in sözleşmesinin tekrar uzatılacağı iddia edildi. 35 yaşındaki oyuncunun bu konuyu yetkililere ilettiği aktarıldı.



Edin Terciz ile sorun yaşayan Hummels'in ayrılık kararını da bu yüzden aldığı öne sürüldü.



FİNAL ÖNCESİ ELEŞTİRMİŞTİ



Alman oyuncu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi genç teknik direktörü eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.



AYRILIK KARARI ALMAYACAK



Bununla birlikte aynı haberde Dortmund yönetiminin Terzic ile yola devam edeceği ve ayrılık kararı almayı düşünmediği kaydedildi.



ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'A RET



Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hummels, ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen tüm teklifleri reddetti. Oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ifade edildi.





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