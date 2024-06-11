Trabzonspor'da hedef Sanchez

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Alexis Sanchez için harekete geçti. Bordo-mavili takım, Şilili futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef Sanchez
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11 Haziran 2024 10:16
Gelecek sezon transfer planlamalarına son sürat devam eden Trabzonspor, Inter'deki sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Sanchez'i geçen sezon Galatasaray transfer etmeye çalışmış, ancak tecrübeli oyuncu Inter'e gitmişti. İtalyan kulübünde çıktığı 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sanchez'in geleceğiyle ilgili henüz net karar vermedi.

Inter'de sözleşmesinin sonuna gelen Alexis Sanchez, yeni sözleşme imzalamayacak ve serbest kalacak.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

Trabzonspor Yönetimi, transfer döneminde mutlaka üst düzey bir yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak amacında. Bordo-Mavililer bu hamleyle hem heyecan yaratmak hem de taraftarını yeniden stada çekmek istiyor. İspanya basınından ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS Gazetesi, Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez'in Karadeniz temsilcisinin gündeminde olduğunu belirtti. Haberde, Trabzonspor'un 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurduğu vurgulandı. Ancak İtalya'dan Parma ve Udinese'nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ile River Plate'in Sanchez'le ilgilendiği ifade edildi.

 

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