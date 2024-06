New York Knicks forveti Josh Hart, kendisini Brooklyn Nets'e katılmaya çağıran Mikal Bridges ile dalga geçti.



Instagram'daki bir paylaşımın yorum kısmında Mikal, Hart'tan Nets'e katılmasını isteyince, Knicks forveti ise Bridges'e şaka yollu bir şekilde Nets tarafından esir tutulup tutulmadığı sorusunu yöneltti.



Hart: "Günlük işimi bırakabilirim."



Mikal: "Nets'e gelirsin belki?"



Hart: "İyi misin? Seni rehin almışlarsa göz kırp, kurtaralım seni."



Villanova Üniversitesi'nden eski takım arkadaşı olan Hart ve Bridges'in birbirleriyle düzenli olarak şakalaştığı biliniyor. İkili, şu anda Hart'ın Knicks'te ve Bridges'in ise Nets'te olmasıyla New York'un rakip takımlarında yer alıyor.



Knicks'e katılma ihtimaliyle ilgili The Ringer'dan Bill Simmons dahil olmak üzere bazı spekülasyonların merkezinde yer almış olan Bridges, kendisini ikinci veya üçüncü hücum opsiyonu olarak kadrosuna eklemek isteyen birçok takımdan ilgi görüyor.



Lakin Nets ekibi, Kevin Durant ve Kyrie Irving'in ayrılmasının ardından başka yıldızları takıma çekmek adına kendisini kullanmak istediği için, Bridges'i takas etmekle ilgilenmiyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU