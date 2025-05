Doug Christie'nin başantrenörlüğe getirilmesinin ardından Sacramento Kings, teknik kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.



The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Mike Woodson takımın baş asistan koçluğu için öne çıkan adaylar arasında.



NBA'de son olarak 2021 yılında New York Knicks'te asistanlık yapan Woodson, son dört sezondur Indiana Üniversitesi'nin başantrenörlüğünü yürütüyordu.



Woodson, daha önce Atlanta Hawks ve New York Knicks'te de başantrenörlük yapmış tecrübeli bir isim. Kings, Jay Triano ile yollarını ayırdıktan sonra bu pozisyonu yeniden yapılandırmayı planlıyor.