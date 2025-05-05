Mike Woodson, Kings'in baş asistanı olabilir

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Mike Woodson Sacramento Kings'in baş asistan koçluğu için öne çıkan adaylar arasında.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mike Woodson, Kings'in baş asistanı olabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 13:35
Doug Christie'nin başantrenörlüğe getirilmesinin ardından Sacramento Kings, teknik kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Mike Woodson takımın baş asistan koçluğu için öne çıkan adaylar arasında.

NBA'de son olarak 2021 yılında New York Knicks'te asistanlık yapan Woodson, son dört sezondur Indiana Üniversitesi'nin başantrenörlüğünü yürütüyordu.

Woodson, daha önce Atlanta Hawks ve New York Knicks'te de başantrenörlük yapmış tecrübeli bir isim. Kings, Jay Triano ile yollarını ayırdıktan sonra bu pozisyonu yeniden yapılandırmayı planlıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.