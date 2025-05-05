Altay'da kongre tarihi gecikti

Altay'da mayıs ayında yapılması gereken olağan genel kurulun tarihi henüz netleşmedi

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da kongre tarihi gecikti
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05 Mayıs 2025 15:44
2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşerek taraftarını üzen Altay'da mayıs ayında yapılması gereken olağan genel kurulun tarihi henüz netleşmedi.

Başkan Süleyman Özkaral ve yönetimin bugün ya da yarın kongre tarihini belirleyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genel kuruldan en az 15 gün önce tarihi açıklaması gerekiyor. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde Altay'ın yeni başkanı ve yönetimi en az 22 gün sonra belirlenecek.

İzmir temsilcisinde Başkan Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı kongre öncesinde kulislerde başkan adayları da konuşulmaya başladı. Kulübe yatırımcı olarak talip olduktan sonra anlaşma sağlanamayan Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından başkan adaylığını açıklasa da kulübe üye olmadığı belirtildi. Son kongrede Süleyman Özkaral'la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş'ın da hazırlık yaptığı bildirildi.

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