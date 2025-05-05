Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Engin Verel'in o yazısı;
"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMADIM"
"Bunca yıldır fubolun içindeyim ben Fenerbahçe'nin dün ne yapmak istediğini anlamadım. Haftalardır oynamayan İsmail'i böyle bir maçta ilk 11'e koymuş hoca. Tamam genç çocuklara şans vermek lazım ama maç eksiği olan bir adam böyle bir derbide sana artı değer üretemez. Zaten orta saha ile forvet arasında 50 metre boşluk bırakmışsın, orta sahadaki adamların iflahı kesiliyor."
"YÖNETİMİN KAFASINI DA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
"Yönetimin kafasını da karıştırmaya çalışıyor. Tribünler de takım gibi maçtan kopuk. Özgüven yerlerde. İstifa bağıra bağıra takımı da istifa ettirdiler. Eldeki umut kırıntısına sarılacak iyimserlikleri kalmamış. Onları da anlıyorum. Çünkü sahadaki takım inanç ve güven vermiyor."
"SORUMLULARI KOLTUKLARINDA OTURUYOR"
"Koskoca sezonu derbi kazanmadan tamamlıyorsun. Böyle olunca da kupayı rüyanda görüyorsun. Böyle bir manzara elbette hiçbir Fenerbahçeli'yi memnun ve mutlu edemez. Ama ne yazık ki bu manzaranın sorumluları hala görevlerini yapmış olmanın huzuru(!) içinde koltuklarında oturuyorlar."
Engin Verel: "Fenerbahçe'ye bunu yapanlar koltuklarında oturuyor"
Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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