Hawks'ta basketbol operasyonları başkanlığı için iki isim: Booth ve McNair

Atlanta Hawks, kulüpteki basketbol operasyonları başkanlığı görevine yeni bir isim getirmek için görüşmelere resmen başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Hawks'ta basketbol operasyonları başkanlığı için iki isim: Booth ve McNair
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05 Mayıs 2025 13:33
Atlanta Hawks, kulüpteki basketbol operasyonları başkanlığı görevine yeni bir isim getirmek için görüşmelere resmen başladı.

The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın aktardığına göre, ilk görüşme Philadelphia 76ers yöneticisi Elton Brand ile gerçekleştirildi.

Atlanta ayrıca kısa süre önce görevlerinden ayrılan iki ismi de listeye aldı: Eski Denver Nuggets yöneticisi Calvin Booth ve eski Sacramento Kings genel menajeri Monte McNair.

Bunlara ek olarak, kulübün adaylar arasında eski profesyonel basketbolcu Travis Hansen ve şu anda G League başkanlığını yürüten eski Hawks oyuncusu Shareef Abdur-Rahim'i de değerlendirdiği bildirildi.

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