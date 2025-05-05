UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final bileti için kritik rövanş maçları 6 ve 7 Mayıs'ta oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
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05 Mayıs 2025 14:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları 6 Mayıs Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, 6 Mayıs Salı ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında 6 Mayıs Salı günü İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak. 

Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk edecek. 

Müsabakalar TSİ 22.00'de başlayacak. 

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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