Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için ertelendi.
Kulübün sosyal tesislerinde geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen genel kurulda, divan heyeti oluşturuldu, mali raporlar okundu.
Divan başkanı Burhan Güllü, divan heyetine ulaşan herhangi bir adaylık listesi olmadığını belirterek, olağanüstü genel kurulun 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelendiğini bildirdi.
Kulübün sosyal tesislerinde geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen genel kurulda, divan heyeti oluşturuldu, mali raporlar okundu.
Divan başkanı Burhan Güllü, divan heyetine ulaşan herhangi bir adaylık listesi olmadığını belirterek, olağanüstü genel kurulun 12 Mayıs Pazartesi gününe ertelendiğini bildirdi.