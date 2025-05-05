Boston Celtics'e karşı oynadıkları ilk tur serisini kaybeden Orlando Magic, oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmeyi değerlendirebilir.



Son yıllarda Jalen Suggs'un performansından memnun olan Magic, hücumun büyük kısmını Paolo Banchero ve Franz Wagner üzerinden kuruyordu. Ancak playoff başarısızlığı, bu stratejiyi gözden geçirmelerine yol açabilir.



The Stein Line'ın haberine göre, Magic'in radarındaki olası hedeflerden biri Portland Trail Blazers'ın skorer guardı Anfernee Simons.



Orlando, geçen sezon NBA genelinde üç sayı yüzdesinde son sırada yer almıştı. Simons ise kariyeri boyunca %38.1 üçlük isabetiyle oynayarak bu alandaki eksikliğe ilaç olabilir. Orlando doğumlu oyuncunun 2025-26 sezonu için 27.7 milyon dolarlık kontratı bulunuyor.



Portland'ın genç guardları Scoot Henderson ve Shaedon Sharpe'a öncelik vermesi, Simons'ı gözden çıkarılabilir bir parça haline getiriyor.



