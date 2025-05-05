'Mustafa Denizli'den Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Önce kendinde aramalı'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli HT Spor'da dev derbiyi değerlendirdi.
"F.BAHÇE BİR ŞEYİ ÖNCE KENDİSİNDE ARAMALI"
"Fenerbahçe'nin ilk 11'ini tahmin eden ve doğru bilen esasında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi rahat kazanır. Belki futbolcuların kendileri bile bilmiyor, bu bir. İkincisi F.Bahçe bu görüntüsüyle, sahadaki ve kulübedeki oyuncu ve hocanın vücut diliyle, mücadele edenlerin birbirinden kopuk ve yaşamayan takım görüntüsü vererek maç kazanma şansı yok. Fenerbahçe bu mücadeleyi bugüne kadar ismiyle getirdi. Fenerbahçe'nin forması mücadelenin içerisinde kalmak için bu ligde yeter, haftalardır etkisiz futbol oynuyor. Israrla bu denendi ve hiçbir olumlu sonuç almadı. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok, Fenerbahçe bir şey arayacaksa önce kendinde aramalı."
"ANLAŞMAK İÇİN AYNI DİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"
"Teknik direktörün adaptasyon dönemi maksimum üç haftadır. Futbolun lisanı tektir. İlla o elektriği kurmak için yüzde yüz aynı lisanı konuşmaya da gerek yok. Senin vücut dilin, bakışın, ilgin, onlarla yaşaman birçok şeyi halleder. Fenerbahçe'de bu, sene başından beri yok."
"OYNATACAĞIM OYUNCUYU MAÇ SABAHI ÇAĞIRIRDIM"
"Ben oynatacağım genç futbolcuyu maç sabahı çağırırdım. "Bugün ne yaparsan yap doksan dakika seni oyunda tutacağım. Rahat ol. Düşündüğün her şeyi yap. Seni oyundan almayacağım."
"MOURINHO'YA KATILMIYORUM"
"Jose Mourinho'nun 'Sezonun soncu zaten belliydi' gibi açıklamalarına asla katılmıyorum. Öyle bir şey yok. Galatasaray ya da başka bir takım hak ederek şampiyon olmuştur."
"ARTIK BAKMAYA GEREK YOK"
"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarına artık bakmaya gerek yok. Baktıkça insanların siniri daha fazla bozulabilir. O yüzden Fenerbahçe kalan maçlarını hedefsiz bir şekilde oynayacak. Bu da büyük bir camia için yıkımdır ve en zor zamanlardır."
"Mustafa Denizli'den Fenerbahçe'ye eleştiri: "Önce kendinde aramalı"
Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanan derbiyi değerlendirdi.
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 13:25
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli HT Spor'da dev derbiyi değerlendirdi.
- 13:28 Holiday iyileşiyor, takım antrenmanlarında tam katılım sağladı
- 13:27 Brunson: "Celtics karşısında daha iyi oynamalıyız"
- 13:09 Arjantin'de Lucas Torreira çılgınlığı!
- 12:44 Dries Mertens, kızına Türkçe isim koyacak!
- 12:24 "Mustafa Denizli'den Fenerbahçe'ye eleştiri: "Önce kendinde aramalı"
- 12:13 Alexander-Arnold açıkladı: "Gidiyorum"
- 12:11 Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarına çağrı!
- 12:07 Galatasaray'da Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
- 11:54 Galatasaray'da Torreira'nın muhteşem değişimi
- 11:52 Engin Verel: "Fenerbahçe'ye bunu yapanlar koltuklarında oturuyor"
- 11:32 Jose Mourinho'ya çılgın Suudi Arabistan teklifi!
- 11:32 Hapoel Tel Aviv, Daniel Oturu ile anlaşmaya yakın
- 11:22 Derya Yannier'den transfer ve EuroLeague açıklaması
- 11:08 Ömer Üründül: "Ali Koç'a tavsiyem var"
- 10:47 Gürcan Bilgiç: "Yazsın son mektubu..."
- 10:39 Ahmet Çakar: "Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var"
- 10:30 Galatasaray, Andriy Lunin için devlerle yarışta!
- 10:15 Alperen Şengün'ün ilk playoff performansı: Etkileyici rakamlar, etkileyici başlangıç
- 10:14 Alperen: "Uzun bir yaz beni bekliyor"
- 10:09 Fatih Doğan: "Beşiktaş'ın oyunu ve mücadelesi saygıyı hak ediyor"
- 10:07 Ünlü tarihçi Erhan Afyoncu'dan Mourinho tepkisi!
- 10:01 Ertuğrul Doğan'ın "Teklif var" dediği 5 isim!
- 09:57 Turgay Demir: "Beşiktaş, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazandı"
- 09:57 Mauro Icardi, seneye gelecek!
- 09:53 Okan Buruk'un jokeri; Roland Sallai
- 09:47 Sinan Vardar: "Beşiktaş, Avrupa için büyük bir adım attı"
- 09:37 Ali Gültiken: "Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi"
- 09:13 Pacers seriye önde başladı, Alperen'li Rockets sezona veda etti
- 09:06 Galatasaray'da Lemina, büyük etki yarattı!
- 09:03 Spor yazarlarından Beşiktaş yorumları!
- 09:03 Okan Buruk, kapanışları çok iyi yapıyor!
- 09:00 Victor Osimhen'den menajerine talimat: "Hiçbir kulüple anlaşma"
- 08:48 Galatasaray, şampiyonluk modunu açtı!
- 08:43 Kadıköy'e adeta yıldırım düştü!
- 08:00 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 01:19 Santarelli: "İstanbul'da kupa kazanmak özel"
- 01:07 Gedson'a lazer tutan kişi gözaltına alındı!
- 01:04 Kasımpaşa - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
- 01:03 Nihat Kahveci'den Jose Mourinho'ya tepki
- 00:50 BeIN Trio ekibinden Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi yorumları!
- 00:50 Miami'de zafer Piastri'nin; seriyi üçledi!
- 00:45 Sporting, Benfica deplasmanı öncesi kazandı!
- 00:44 Mahmut Uslu: "Ali Bey ile olmuyor! Ben kaçmam"
- 23:41 Marsilya ve Lille yenişemedi!
- 23:41 Bologna - Juventus maçında kazanan yok!
- 23:41 Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiasına flaş yanıt
- 23:31 Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti!
- 23:30 Beşiktaş, 20 sezon sonra ilk!
- 23:28 Gedson Fernandes, bir derbiyi daha boş geçmedi
- 23:21 Fenerbahçe'de seri sonu!
- 23:18 Fenerbahçe, Beşiktaş'a gol atamadı!
- 23:11 Fenerbahçe ümitlerini tüketti!
- 22:52 Elvir Baliç: "Mourinho kötü bir teknik direktör!"
- 22:38 Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
- 22:31 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a tavsiye
- 22:12 Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili flaş cevap
- 22:02 Alex Oxlade-Chamberlain: "Fenerbahçe maçları ekstra önemli"
- 22:01 Beşiktaş'tan Survivor temalı paylaşım; Jose Mourinho'ya gönderme
- 22:01 Hadziahmetovic: "Derbiler farklı oluyor"
- 21:56 Fred: "İyi durumda değiliz!"
Alexander-Arnold açıkladı: "Gidiyorum"
Marsilya ve Lille yenişemedi!
Bologna - Juventus maçında kazanan yok!
Roma, yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı!
Lyon'un Avrupa hayaline Lens engeli!
Arda Güler: "Bana çok büyük cesaret verdiler"
Ne West Ham ne Tottenham, tat tuz yok
Brighton'dan Newcastle'ın umutlarına darbe
Carlo Ancelotti: "Arda Güler çok değişti"
Fede Valverde: "El Clasico'da elimizden geleni yapacağız"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Mahmut Uslu: "Ali Bey ile olmuyor! Ben kaçmam"
-
2
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddiasına flaş yanıt
-
3
Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme
-
4
Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali!
-
5
Carlo Ancelotti: "Arda Güler çok değişti"
-
6
Alexander-Arnold açıkladı: "Gidiyorum"
-
7
Jose Mourinho'dan geleceğiyle ilgili flaş cevap
-
8
Ertuğrul Doğan'ın "Teklif var" dediği 5 isim!
-
9
Beşiktaş'tan Survivor temalı paylaşım; Jose Mourinho'ya gönderme
-
10
Ünlü tarihçi Erhan Afyoncu'dan Mourinho tepkisi!