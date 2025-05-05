'Mustafa Denizli'den Fenerbahçe'ye eleştiri: 'Önce kendinde aramalı'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli HT Spor'da dev derbiyi değerlendirdi.



"F.BAHÇE BİR ŞEYİ ÖNCE KENDİSİNDE ARAMALI"



"Fenerbahçe'nin ilk 11'ini tahmin eden ve doğru bilen esasında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi rahat kazanır. Belki futbolcuların kendileri bile bilmiyor, bu bir. İkincisi F.Bahçe bu görüntüsüyle, sahadaki ve kulübedeki oyuncu ve hocanın vücut diliyle, mücadele edenlerin birbirinden kopuk ve yaşamayan takım görüntüsü vererek maç kazanma şansı yok. Fenerbahçe bu mücadeleyi bugüne kadar ismiyle getirdi. Fenerbahçe'nin forması mücadelenin içerisinde kalmak için bu ligde yeter, haftalardır etkisiz futbol oynuyor. Israrla bu denendi ve hiçbir olumlu sonuç almadı. Çok fazla üzerinde durmaya gerek yok, Fenerbahçe bir şey arayacaksa önce kendinde aramalı."



"ANLAŞMAK İÇİN AYNI DİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"



"Teknik direktörün adaptasyon dönemi maksimum üç haftadır. Futbolun lisanı tektir. İlla o elektriği kurmak için yüzde yüz aynı lisanı konuşmaya da gerek yok. Senin vücut dilin, bakışın, ilgin, onlarla yaşaman birçok şeyi halleder. Fenerbahçe'de bu, sene başından beri yok."



"OYNATACAĞIM OYUNCUYU MAÇ SABAHI ÇAĞIRIRDIM"



"Ben oynatacağım genç futbolcuyu maç sabahı çağırırdım. "Bugün ne yaparsan yap doksan dakika seni oyunda tutacağım. Rahat ol. Düşündüğün her şeyi yap. Seni oyundan almayacağım."



"MOURINHO'YA KATILMIYORUM"



"Jose Mourinho'nun 'Sezonun soncu zaten belliydi' gibi açıklamalarına asla katılmıyorum. Öyle bir şey yok. Galatasaray ya da başka bir takım hak ederek şampiyon olmuştur."



"ARTIK BAKMAYA GEREK YOK"



"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçlarına artık bakmaya gerek yok. Baktıkça insanların siniri daha fazla bozulabilir. O yüzden Fenerbahçe kalan maçlarını hedefsiz bir şekilde oynayacak. Bu da büyük bir camia için yıkımdır ve en zor zamanlardır."



