BAL, Afrika'nın basketbol geleceğini şekillendiriyor

NBA'in Basketbol Afrika Ligi (BAL), kıtanın basketbol potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflerken, aynı zamanda Afrika için dönüştürücü bir güç olma hayaliyle yarım milyondan fazla Afrikalıya da istihdam vadediyor.



NBA'in Kuzey Amerika dışında kurduğu ilk profesyonel lig olma özelliğini taşıyan BAL, 2019'da NBA ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) işbirliğiyle hayata geçirildi.



Ligin 2020'de başlaması planlansa da Kovid-19 salgını nedeniyle ilk sezon 2021'de açılabildi.



Afrika kıtasında basketbolun gelişimini desteklemek, yerel yetenekleri uluslararası platformlara taşıyabilmek ve gençlere ilham vermek amacıyla yola çıkan BAL, 12 Afrika ülkesinden 12 kulüp takımıyla düzenleniyor.



Bu yıl 5'incisi düzenlenen, "Konferans" adı verilen turnuvalara bölünen BAL'da bu yıl Rabat (Fas), Dakar (Senegal), Kigali (Ruanda) ve Pretoria'da (Güney Afrika) toplamda 48 maç oynanacak.



"Kalahari Konferansında" Mısır, Fas, Mali, Nijerya, "Sahara Konferansında" Senegal, Tunus, Angola, Kabo Verde, "Nil Konferansında" Ruanda, Libya, Güney Afrika ve Kenya yer alıyor.



Bu yıl 5'inci sezonu düzenlenen, Rabat'da Kalahari Konferansıyla 5 Nisan'da başlayan BAL, 14 Haziran'da Pretoria'da sona erecek.



- Sahara Konferansı'na yoğun ilgi



BAL'ın 2. etabı olan, Batı Afrika ayağı Sahara Konferansı 26 Nisan-4 Mayıs'ta Dakar'da düzenlendi.



Dakar Arena'da kapalı gişe oynanan açılış maçına Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye katıldı.



Maçları, 162,5 milyon takipçiyle dünyanın en çok takip edilen TikTok yıldızı Senegalli Khaby Lame'ın da aralarında bulunduğu birçok sosyal medya fenomeni de yakından takip etti.



Sahara Konferansına ilgi, maçların oynandığı 6 gün boyunca devam ederken, devre aralarında Senegalli sanatçılar konserler verdi, tribünlerde de taraftar grupları renkli şovlara imza attı.



BAL, Doğu ve Güney Afrika takımlarının mücadelesine ev sahipliği yapacak Kigali'de düzenlenecek Nil Konferansı ile devam edecek.



BAL'ın son durağında ise her konferansta ilk iki sırayı alan 6 takım ile genel sıralamada en iyi üçüncü iki takım Pretoria'da şampiyonluk için yarışacak.



- 10 yılda yarım milyondan fazla Afrikalı gence istihdam hedefi



NBA Afrika Üst Yöneticisi (CEO) Clare Akamanzi, Dakar'da, AA muhabirine, BAL'ın kıtadaki hedefleri ve Sahara Konferasına ilişkin değerlendirmelerde buldu.



Senegal'in sahip olduğu köklü basketbol kültürü, organizasyon tecrübesi ve altyapısıyla BAL için önemli bir merkez olduğunu belirten Akamanzi, bugüne kadar yaklaşık 20 Senegalli oyuncunun NBA'de forma giydiğini de anımsattı.



Akamanzi, bir Türk şirketi tarafından inşa edilen, 15 bin kişi kapasiteli Dakar Arena'nın da Afrika'da en iyi standartlara sahip spor salonlarından biri olduğunu vurguladı.



BAL'ın yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma için de önemli bir araç olduğunun altını çizen Akamanzi, "BAL, Afrika kıtası için dönüştürücü bir güç olacak. Önümüzdeki 10 yılda önemli bir istihdam kaynağı haline gelmesini bekliyoruz. BAL sayesinde 650 bin Afrikalı gencin kaliteli iş imkanlarıyla buluşmasını öngörüyoruz. Son 4 yılda şimdiden yaklaşık 37 bin kişiye istihdam sağladık." dedi.



- "BAL, Afrika'nın arzuladığı ekonomik entegrasyonu şimdiden sağlıyor"



Clare Akamanzi, Afrika kıtasının ekonomik entegrasyon hayaline BAL'ın somut katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bugün kıta genelinde yaşayan her Afrikalı için en heyecan verici gelişmelerden biri Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA). 'Tek bir Afrika'nın' nasıl hayata geçirileceği sorusuna BAL halihazırda bir yanıt sunuyor. Takımlara baktığınızda birbirinden farklı Afrika ülkelerinden oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Kabo Verde'den Benin'e kadar pek çok ülkeden sporcu BAL'da basketbol deneyimi yaşıyor. Farklı ülkelerden takımların bir araya gelmesi sayesinde BAL, Afrika'nın arzuladığı ekonomik entegrasyonu şimdiden sağlıyor ve bu beni bir Afrikalı olarak son derece heyecanlandırıyor."



- "NBA deneyimini artık Afrika'da yaşayabiliyorsunuz"



Akamanzi, BAL'a ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, ilk yıl 45 bin olan seyirci sayısının geçen yıl 120 bine ulaştığını söyledi.



İlk yıllarda seyircinin NBA deneyimini merak ettiği için maçlara geldiğini anlatan Akamanzi, bugün artık basketbolsever bilinçli taraftarın BAL'ı yakından takip ettiğini dile getirdi.



Akamanzi, BAL'ın, NBA standartlarını kıtaya taşıdığına da vurgu yaparak, "Afrikalılar artık NBA deneyimini kendi ülkelerinde yaşayabiliyor. Hem kalite hem organizasyon açısından NBA'i kıtaya getirmiş oluyoruz. NBA deneyimini artık Afrika'da yaşayabiliyorsunuz." diye konuştu.



Basketbolseverleri, organizasyonu dijital platformlardan da izlemeye davet eden Akamanzi, imkanı olanlara Güney Afrika'daki final maçlarını kaçırmamaları çağrısında bulundu.