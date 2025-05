Göztepe yeniden yükselişte

Süper Lig'de haftalar önce küme düşen Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, aylar sonra yeniden yükselişe geçti.



Önceki hafta evinde Başakşehir'i 4-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar Adana'dan da galip ayrılarak uzun süre sonra üst üste iki galibiyetle seri yakaladı.



Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final oynayan Göz-Göz, art arda gelen galibiyetlerle tekrar üst sıralara tırmandı. 46 puana ulaşıp 7'nci basamağa adını yazdıran Göztepe, ufak da olsa Avrupa için umutlandı.



KADRODA 13 AS OYUNCU VARDI



Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kazanılan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Maça çok iyi başlayıp ilk 20 dakika içinde 2 gol bulduklarını anlatan Bulgar teknik adam, sakatların çokluğu nedeniyle 18 kişilik kadroyu tamamlamakta zorluk çektiklerine de vurgu yapıp, "Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı. Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bu golle beraber baskı altına girdik. Ancak bunlar bizim adımıza kesinlikle bahane olamaz. Adana'da sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakatlarımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler değişti" dedi.



STOILOV: FUTBOLCULAR TEMBELLEŞMİŞ OLABİLİR



Eksiklerin çokluğu nedeniyle rekabette azalma olduğunu da vurgulayan Stoilov sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalıyız. Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."