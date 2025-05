New York Knicks'in yıldız oyun kurucusu Jalen Brunson, Boston Celtics ile oynayacakları ikinci tur serisi öncesinde takımının seviyesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.



The New York Post yazarı Peter Botte'un haberine göre Knicks oyuncuları, Boston karşısında ilk turdan çok daha zorlu bir serinin kendilerini beklediğinin farkında.



Knicks, normal sezonda Celtics karşısında dört maçın tamamını kaybetmişti. Özellikle ilk üç karşılaşma oldukça farklı sonuçlarla sona ermiş, Knicks toplamda 63 sayı fark yemişti. Dördüncü ve son maçta ise mücadele daha dengeli geçmiş, karşılaşma uzatmada Celtics lehine sonuçlanmıştı.



"Sezon boyunca onlara karşı oynadığımızdan daha iyi oynamamız gerektiği açık," diyen Brunson, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maçın başından itibaren hazır olmalıyız. Karşımızda birçok şeyi çok iyi yapabilen bir takım var. Oyun boyunca dalgalanmalar yaşanacak, buna hazırlıklı olmalıyız."



Brunson ayrıca son karşılaşmada önceki üç maça kıyasla daha iyi performans gösterdiklerini belirtti:



"O dördüncü maçta daha iyi mücadele ettik. İlk üç karşılaşmadan farklı olarak bazı şeyleri uyarladık. Yine de kazanamadık ama gelişim gösterdiğimiz açık. Bu da üzerine inşa edebileceğimiz bir zemin oluşturuyor."



Brunson, bu sezon Celtics'e karşı oynadığı dört maçta ortalama 26,8 sayı, 5,3 asist ve 1,3 ribaunt üretti.