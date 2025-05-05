Gençlerbirliği tribününde sürpriz evlilik teklifi

Gençlerbirliği çalışanı Can Tütüncü, pankartla yaptığı sürpriz evlilik teklifine sevgilisi Hazal Gül'den "Evet" yanıtı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Gençlerbirliği tribününde sürpriz evlilik teklifi
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05 Mayıs 2025 15:45

Gençlerbirliği'nde akreditasyon sorumlusu olarak görev yapan Can Tütüncü, tribünden açtırdığı 5 metrelik pankartla kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. 

1'inci Lig'in 37'nci haftasında Gençlerbirliği ile Sakaryaspor takımları arasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

Gençlerbirliği'nde akreditasyon sorumlusu olarak görev yapan Can Tütüncü, karşılaşmanın 6'ncı dakikasında kız arkadaşı Avukat Hazal Gül'e üzerinde 'Siyahıma Kırmızı olup, benimle evlenir misin Hazal' yazılı pankartla evlilik teklifinde bulundu.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Locada maçı izleyen Avukat Hazal Gül, Tütüncü'nün yapmış olduğu pankartlı evlilik teklifi karşısında duygulu anlar yaşarken, kırmızı-siyahlı ekibin taraftarların alkışları eşliğinde evlilik teklifini kabul etti.

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