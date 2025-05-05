Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, son 4 iç saha maçında sadece 1 galibiyet alarak zirvenin 8 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler, bu sezon derbilerde galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı
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05 Mayıs 2025 14:55

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup olarak ligin bitimine 4 maç kala zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı. Sarı-lacivertliler son 4 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. 

Ülker Stadı'nda Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon siyah-beyazlı rakibiyle karşılaştığı ikinci lig maçında da mağlup oldu.

Beşiktaş'a karşı son olarak 2004-2005 sezonunda iki lig maçını da mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, 20 yıl sonra rakibinden bir sezonda puan alamazken, zirvenin de uzağına düştü. 

- Kadıköy'de son 4 maçta 1 galibiyet

İç sahadaki ilk puan kaybını 6. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşayan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin ardından evinde üst üste 9 galibiyet alarak seri yakaladı.

Son haftalara kadar lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasındaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

9 maçlık galibiyet serisi iç sahadaki 0-0'lık Reeder Samsunspor mücadelesiyle son bulan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Sarı-lacivertli takım son 2 iç saha mücadelesinde ise yalnızca 1 puan alabildi. Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, dün oynanan derbi maçta da Beşiktaş'a 1-0 kaybederek son 4 iç saha maçının 3'ünde 7 puan bırakarak zirvenin 8 puan gerisine düştü. 

- İç sahadaki derbilerde 'sıfır' çekti

Bu sezon 4'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbi maça çıkan Fenerbahçe, bu maçların 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, sahasında Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a ise 1-0 mağlup olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği sarı-kırmızılı rakibine de 2-1 kaybederek sahasındaki derbilerin tamamında yenildi.

Ligde deplasmanda oynadığı derbi maçlarda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı. 

Fenerbahçe 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere çıktığı 5 derbi maçta 2 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. 

- İlk 4 sıradaki takımları yenemedi

32 maçta 75 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligin ilk 4 sırasında yer alan rakiplerine karşı bu sezon maç kazanamadı.

Lider Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. 

Ligde üçüncü sırada bulunan Reeder Samsunspor ile deplasmanda 2-2, sahasında ise 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, dördüncü sıradaki Beşiktaş'a ise her iki maçta da mağlup oldu.

Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş ile oynadığı 6 lig maçının 3'ünü kaybeden, 3'ünden de beraberlikle ayrılan Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 15 puan bıraktı.

- Puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş

Bu sezon ligde 3 maçta mağlup olan Fenerbahçe, bu yenilgilerin 1'ini Galatasaray'a, 2'sini ise Beşiktaş'a karşı yaşadı. 

Siyah-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasında da aynı skorla yenildi. 

Jose Mourinho'nun ekibinin bu sezon gol atamadığı ve puan alamadığı tek takım Beşiktaş oldu.

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