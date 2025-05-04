Marsilya ve Lille yenişemedi!

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Marsilya, deplasmanda Lille ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya ve Lille yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 23:41
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Marsilya, deplasmanda Lille ile karşılaştı.

Pierre Mauroy'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Karşılaşmadaki golleri, Marsilya adına 57. dakikada Amine Gouiri, Lille adına ise 74. dakikada Matias Fernandez kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Marsilya, ligdeki puanını 59 yaparak 2. sırada yer aldı. Lille 57 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Marsilya, Le Havre deplasmanında olacak. Lille, Brest'e konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.