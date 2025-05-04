Ne West Ham ne Tottenham, tat tuz yok

Premier Lig'in alt sıralarında yer alan West Ham ve Tottenham'ın mücadelesi 1-1 bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ne West Ham ne Tottenham, tat tuz yok
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04 Mayıs 2025 18:01
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Tottenham, 15. dakikada Wilson Odobert ile öne geçti. West Ham, 28. dakikada Jarrod Bowen ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Tottenham 37, West Ham ise 36 puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. West Ham ise Manchester United deplasmanına gidecek.

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