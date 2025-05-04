Fransa Ligi'nde 32. hafta maçında Lyon ile Lenss karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Lyon, evinde ağırladığı Lens'e 2-1 mağlup oldu.
Lens'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Goduine Koyalipou ve 85. dakikada Anass Zaroury kaydetti.
Lyon'un tek golü 79. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.
Bu sonucun ardındn yedinci sıradaki Lyon 54 puanda kaldı. Sekizinci sıradaki Lens puanını 48'e yükseltti.
Fransa Ligi'nde Lyon gelecek hafta Monaco'ya konuk olacak. Lens, Toulouse deplasmanına çıkacak.
Lens'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Goduine Koyalipou ve 85. dakikada Anass Zaroury kaydetti.
Lyon'un tek golü 79. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.
Bu sonucun ardındn yedinci sıradaki Lyon 54 puanda kaldı. Sekizinci sıradaki Lens puanını 48'e yükseltti.
Fransa Ligi'nde Lyon gelecek hafta Monaco'ya konuk olacak. Lens, Toulouse deplasmanına çıkacak.