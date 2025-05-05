Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, Golden State Warriors'a karşı oynanan ve Rockets'ın 103-89 mağlup olduğu serinin yedinci maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İlk kez NBA playoff'larında mücadele eden Şengün, bu deneyimin kendisi için öğretici olduğunu belirtti:



"Bu benim ilk playoff deneyimimdi ve uzun süredir ligin en iyi oyuncularından biri olan Draymond Green'e karşı oynadım. Agresiflik, savunma ve iki yönlü oyun konusunda çok şey öğrendim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Bu deneyimden ders çıkarıp yoluma devam etmeliyim."



Ayrıca, Şengün, serideki performansını değerlendirirken, savunma anlamında gelişme gösterdiğini ancak hücumda daha iyi olması gerektiğini ifade etti:



"Bu sezon savunmamı geliştirdiğimi düşünüyorum ama hücumda daha çok çalışmam gerekiyor. Geçen yıl hücumda daha iyiydim. Bu yaz vücudum, şutlarım ve her şey üzerinde çalışacağım. Uzun bir yaz beni bekliyor."



Warriors forveti Draymond Green'e karşı oynama deneyimi için, milli oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Draymond gibi bir oyuncuya karşı oynamak kolay değil. Her pozisyonda seni yokluyor. Bu seride ondan çok şey öğrendim. Fiziksel olmayı, savunmada pozisyon almayı, sabırlı olmayı… Bu bana kariyerim için büyük katkı sağlayacak."



Ekibinin seriyi kaybetmesi üzerine, Alperen şunları söyledi:



"Warriors çok tecrübeli bir takım, ama ben hala onların bizi yenmediğini, bizim kendimizi yendiğimizi düşünüyorum. Özellikle 5. maçta yaptığımız hatalar bizi zorladı. Buralarda küçük hatalar büyük sonuçlar doğuruyor."



Son olarak Alperen, geleceğe yönelik planlarına şu sözlerle değindi:



"Bu yaz çok çalışacağım. Vücudumu güçlendireceğim, hücum repertuarımı genişleteceğim. Bu takımda lider olabileceğimi düşünüyorum. Daha yolun başındayız ama Houston'da büyük şeyler başarabileceğimize inanıyorum."



Alperen, serinin son maçında 21 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle oynayarak double-double yaptı. Ancak Rockets, seriyi 3-1'den 3-3'e getirmesine rağmen, yedinci maçta tecrübeli Warriors karşısında tutunamadı.



