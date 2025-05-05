Boston Celtics'in tecrübeli guardı Jrue Holiday, sağ hamstring sakatlığını geride bırakma yolunda önemli bir adım attı.



Takımın ikinci turda Knicks ile oynayacağı seriye hazırlanırken, Holiday de antrenmanlara tam katılım gösterdi.



"Yaptığımız her şeye katıldı. Her geçen gün daha iyiye gidiyor," diyen Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, oyuncusunun durumuna dair olumlu bir tablo çizdi.



Holiday, ilk turda Orlando Magic'e karşı oynanan ikinci maçta sağ hamstring sakatlığı yaşamış ve serinin kalan üç maçında forma giyememişti. Ancak Celtics, onun yokluğuna rağmen seriyi 4-1 ile kapatmayı başardı. Bu süreçte Al Horford, Holiday'in ilk beş pozisyonunu devraldı.



