Karşıyaka'da oyuncularla toplantı

Play-Off'ta grup finalindeki rakibini bekleyen Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü oyuncularla toplantı yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da oyuncularla toplantı
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05 Mayıs 2025 15:47
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirip Play-Off'ta grup finalindeki rakibini bekleyen Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü oyuncularla toplantı yaptı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde takımla hem toplu olarak hem de bire bir görüşen Ergüllü, maddi beklentileri karşılayacaklarını, yalnız 2'nci Lig yolunda kalan 3 maça konsantre olmalarını istedi.

Bu hafta başında takıma hakediş ödemelerini yapacak olan Karşıyaka oyuncuların Play-Off'a moralli girmelerini sağlayacak. Son 7 yıldır 3'üncü Lig'den kurtulmayan, bu sezon ise seneler sonra şampiyonluk hayali kuran Karşıyaka'da taraftarlar da sosyal medya üzerinden organize olarak finaller öncesi tüm ilçeyi yeşil-kırmızılı bayraklarla süslemeye başladı. "Bayraksız balkon kalmasın" diyen Karşıyakalılar tüm taraftarlara evlerine Karşıyaka bayrağı asma çağrısı yaptı.

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