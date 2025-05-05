İsmail Kartal'dan Süper Lig hamlesi; Persepolis'e tanıdık ikili

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İran ekibi, Süper Lig'de forma giymiş iki tanıdık isim Florent Hadergjonaj ve Thievy Bifouma ile anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Süper Lig hamlesi; Persepolis'e tanıdık ikili
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05 Mayıs 2025 14:15
İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Ligi'nde şampiyonluğu Tractor'a kaptırmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

4 TRANSFER SEZON BİTMEDEN TAMAMLANDI

Tasnim'in haberine göre; İran temsilcisi, sezon sona ermeden hem yerli hem yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirdi ve bu süreçte 4 transferi şimdiden tamamladı.

HADERGJONAJ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden Persepolis yönetimi, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı. Hadergjonaj, Süper Lig'den tanıdık bir isim olarak dikkat çekiyor.

BIFOUMA İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Persepolis, şu anda İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile de prensipte anlaşma sağladı. Bifouma daha önce Türkiye'de Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Bursaspor formalarını giymişti.

İRANLI OYUNCULARLA DA GÜÇ TAKVİYESİ

Kartal'ın ekibi, Aluminium Arak forması giyen sağ kanat oyuncusu Mohammad Amin Kazemian'ın transferini resmen tamamladı. Öte yandan, Shams Azar'ın santrforu Mojtaba Fakhrian ile de anlaşmanın çok yakın olduğu bildirildi.

HÜCUM HATTI ŞEKİLLENİYOR

Haberde, mevcut forvet oyuncularından Issa Alkasir'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. Yeni sezonda Persepolis'in hücum hattının Serdar Dursun, Ali Alipour, Thievy Bifouma ve Mojtaba Fakhrian'dan oluşması bekleniyor.

YENİ HEDEFLER

İsmail Kartal'ın, bu oyunculara ek olarak Türkiye liginden üst düzey bir forvet ile yaratıcı bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katmayı planladığı ileri sürüldü.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Persepolis'in transfer listesinde yer alan diğer isimler arasında Sepehan'ın 10 numarası Reza Shekari ile Polonya'nın Lech Poznan takımında oynayan sağ kanat oyuncusu Ali Gholizadeh'in de bulunduğu aktarıldı.

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