Bologna - Juventus maçında kazanan yok!

İtalya Serie A'da Bologna ile Juventus 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bologna - Juventus maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 23:41
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara'daki maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Juventus, 9. dakikada Khephren Thuram ile öne geçti. Bologna, bu gole 54. dakikada Remo Freuler ile cevap verdi.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Juventus 63, Bologna 62 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Juventus, Lazio deplamanına gidecek. Bologna, Milan deplasmanında puan mücadelesi verecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.