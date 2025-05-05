Dries Mertens, kızına Türkçe isim koyacak!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in, ikinci kez baba olmaya hazırlanırken kızına iki isim vereceği ve birinin Türkçe olacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Dries Mertens, kızına Türkçe isim koyacak!
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05 Mayıs 2025 12:44
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, oğlu Ciro'dan sonra ikinci kez baba olmak için gün sayıyor.

3 sezondur sarı kırmızılı forma giyen ve kariyerindeki ilk şampiyonluğu da Türkiye'de alan başarılı futbolcu, kız bebeğini kucağına almak için sabırsızlanıyor.

KIZINA TÜRKÇE İSİM KOYACAK

Katrin Kerfkhof ile evli olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mertens ve ailesi, tam bir İstanbul aşığı. Her fırsatta şehrin farklı lokasyonlarını ailesi ile gezen futbolcunun, doğacak kız çocukları için iki isim koyacakları, birinin Türkçe olacağı öğrenildi.

İSTANBUL TUTKUSU

İstanbul'a olan sevgilerinden dolayı böyle bir karar aldıkları öğrenilen çift, ismin İngilizce karaktere uygun olmasına dikkat edecek. Kendi dillerinde telaffuzu kolay isimler arayan ikilinin, Selin ve Nil gibi isimlere öncelik verdiği öğrenildi.  

 
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