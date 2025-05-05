Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi!

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük için Ayhan Avcı ile anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 16:40

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı. 

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:

"Ayhan Avcı ile Ömer Petorak'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.