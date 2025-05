Karşıyaka potada Fenerbahçe deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarındaki rakiplerinin aldığı ekstra galibiyetlerle kendisi için son 4 maça küme düşme korkusunu üzerinden atamadan giren Karşıyaka, 6 Mayıs Salı günü ligde liderliği, EuroLeague'de de Final Four oynamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.



Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe ligde üst üste 21 galibiyetin ardından Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilmişti. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Merkezefendi ve Manisa Basket aldıkları galibiyetlerle Karşıyaka'nın kurtuluşunu erken ilan etme ihtimalini ortadan kaldırmıştı.



Ligde Kaf-Kaf'ın 10 galibiyeti bulunurken, 3 maçı kalan Merkezefendi de 10 galibiyete ulaştı. Bitime 2'şer maçları bulunan düşme potasındaki Manisa Basket ve Darüşşaka'nın 9'ar galibiyeti var. Daha fazla maçı kalmasına rağmen fikstürü rakiplerinden zor olan, Merkezefendi ve Manisa'ya daha önce ikili averaj üstünlüklerini de kaptıran Karşıyaka sezon sonu korkulu rüya görmemek için en az 1 galibiyet daha almaya çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip şu an 1 galibiyet gerisinde düşme barajında bulunan Darüşşafaka'ya ikili averajda üstün durumda. Anadolu Efes ile oynaması gereken maç rakibin EuroLeague'deki Play-Off serisi nedeniyle ertelenen Karşıyaka ligde en son 19 Nisan'da Manisa Basket ile karşılaşmıştı.



RAKİPLERE TEPKİLİ



Basketbolda 51 yıldır küme düşmeyerek ligin en köklü takımlarından olan Karşıyaka son haftalarda rakiplerin aldığı sonuçlara tepki gösterdi. Özellikte alt sıralardaki takımlar normal sezon hedeflerine ulaşan güçlü rakiplerini üst üste mağlup ederken Karşıyaka'nın basketbol şubesini yöneten Aygün Cicibaş, "Basketbol Süper Ligi'nin son 4-5 haftasında yaşananlar hem spor ahlakı hem de ligin itibarı açısından ciddi bir sorun haline gelmiştir. Üst sıralarda yer alan bazı takımlar, hedeflerine ulaştıktan sonra sahaya çıkarken adeta antrenman havasında, umursamaz bir tavırla mücadele etmekte; bu da hem rakiplerine hem de lige saygısızlık anlamına gelmektedir" dedi.



Cicibaş, "Daha da vahimi basketbola spor dünyasına birçok isimler katmış kulüplere yapılan saygısızlık emek hırsızlığına dönüşmekte, bu durum, sportif rekabetin temel ilkelerine tamamen aykırıdır ve sezonun son bölümünde alınan pek çok sonucu tartışmalı hale getirmektedir. Ligin ciddiyetini kaybetmesi, mücadele gücünün yok olması ve bazı takımların sahaya sadece formalite icabı çıkması kabul edilemez. Bu tabloyu izleyen binlerce basketbolseverin zekasıyla dalga geçilircesine oynanan bu maçlar, sadece bu sezonu değil, ligin marka değerini de uzun vadede zedeleyecektir. Kulüplerin, teknik ekiplerin ve oyuncuların bu sorumsuz tavırdan derhal vazgeçmeleri gerekmektedir. Sahaya çıkan her takımın, sonucu ne olursa olsun, son ana kadar mücadele etmesi gerekir. Aksi takdirde bu lig, rekabetin değil, ciddiyetsizliğin merkezi haline gelir" açıklamasını yaptı.