Galatasaray'da Torreira'nın muhteşem değişimi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri olan Lucas Torreira'nın daha önceki performansıyla şu anki form durumu karşılaştırıldığında ortaya çıkan rakamlardaki farklılıklar Uruguaylı yıldızın son dönemde müthiş bir değişim yaşadığını gösteriyor.
Son 7 resmi maçta 5 gol kaydeden 29 yaşındaki ön libero daha önce 119 maçta 2 gol sevinci yaşayabilmişti.
9 ŞUTTAN 3 GOL ÇIKARTTI
Son 3 lig maçında 9 şut çeken ve bunların 5'inde çerçeveyi bulan Torreira 3 kez fileleri sarsarken, bu süreçten önceki oynadığı 27 maçta 16 kez kaleyi yoklamıştı. Bu sezon 45 maçta kaydettiği 6 gol, 7 asistle kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşayan yıldız ismin performansının orta alana yapılan Mario Lemina takviyesinin ardından ciddi oranda artış göstermesi de dikkatleri çekti.
Son 7 resmi maçta 5 gol kaydeden 29 yaşındaki ön libero daha önce 119 maçta 2 gol sevinci yaşayabilmişti.
9 ŞUTTAN 3 GOL ÇIKARTTI
Son 3 lig maçında 9 şut çeken ve bunların 5'inde çerçeveyi bulan Torreira 3 kez fileleri sarsarken, bu süreçten önceki oynadığı 27 maçta 16 kez kaleyi yoklamıştı. Bu sezon 45 maçta kaydettiği 6 gol, 7 asistle kariyerinde en çok skor katkısı yaptığı sezonu yaşayan yıldız ismin performansının orta alana yapılan Mario Lemina takviyesinin ardından ciddi oranda artış göstermesi de dikkatleri çekti.