Büyük maçların takımı: Beşiktaş!

Beşiktaş bu sezon büyük maçlarda gösterdiği performans ve aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.
Avrupa kupalarına katılmak ve daha az ön eleme oynamak için ligi üçüncü sırada bitirmenin hesabını yapan siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Derbide 44. dakikada Gedson Fernandes'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi olan "Kara kartal", önem derecesi büyük olan bir maçtan daha kazanarak ayrıldı.
Şampiyonluk yarışından sezonun ilk yarısında kopan siyah-beyazlılar, daha önce ligde şampiyonluk yaşamış ve ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği sonuçlarla gelecek sezon adına umut verdi.
- Zorlu rakiplerine iki kez kaybetti
Beşiktaş, bu sezon ilk beş sırada bulunan takımlara karşı oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kaybetti.
Sezonun ilk yarısında önceki yönetimle kaotik bir süreç yaşayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip; Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Ligde 55 puanla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 18 puan çıkarmayı başardı.
"Kara kartal", bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
- Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra ligde iki maçta da yendi
Beşiktaş, ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda oynadığı iki maçta da mağlup etti.
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, dün de Ülker Stadı'nda aynı skorla Fenerbahçe'yi geçti.
Bu sezon derbilerde 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı dört müsabakayı da kaybetmişti.
- Galatasaray'ın namağlup serisine son verdi
Beşiktaş, sezonun 29. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek hem söz konusu istatistiğini destekledi hem de rakibinin namağlup serisini sonlandırdı.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, rövanşı Tüpraş Stadı'nda aynı skorla aldı.
Süper Lig'de 8 puan farkla son 4 haftaya giren sarı-kırmızılıların ligde yaşadığı tek yenilgi de bu müsabaka oldu.
- Trabzonspor'u evinde 2 golle geçti
Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı iki maçta da kaybetmedi.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 24. hafta konuk ettiği Karadeniz ekibini 2-1'le geçti.
Beşiktaş, 50 yılı aşkındır rekabette olduğu bordo-mavili ekipten bu sezon 4 puan almayı başardı.
- Sadece RAMS Başakşehir'i yenemedi
Beşiktaş, bu sezon söz konusu istatistikte yalnızca RAMS Başakşehir'i mağlup edemedi.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 2-0 yenildi.
"Kara kartal", bu sezon ligde ilk beş sırada bulunan ve daha önce ligde şampiyon olmuş ekipler arasında sadece turuncu-lacivertli ekibe karşı 3 puan alamadı.
Siyah-beyazlılar, üçüncü basamakta bulunan ve Avrupa kupaları için mücadele ettiği Samsunspor'u ise deplasmanda 2-0 yenerken, sahasında 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, bu iki takımla oynadığı 4 karşılaşmada 5 puan topladı.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk beş sırada bulunan veya daha önce ligde şampiyonluk yaşamış rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Avrupa kupalarına katılmak ve daha az ön eleme oynamak için ligi üçüncü sırada bitirmenin hesabını yapan siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dün Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Derbide 44. dakikada Gedson Fernandes'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi olan "Kara kartal", önem derecesi büyük olan bir maçtan daha kazanarak ayrıldı.
Şampiyonluk yarışından sezonun ilk yarısında kopan siyah-beyazlılar, daha önce ligde şampiyonluk yaşamış ve ilk beş sırada bulunan takımlara karşı elde ettiği sonuçlarla gelecek sezon adına umut verdi.
- Zorlu rakiplerine iki kez kaybetti
Beşiktaş, bu sezon ilk beş sırada bulunan takımlara karşı oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kaybetti.
Sezonun ilk yarısında önceki yönetimle kaotik bir süreç yaşayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip; Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Ligde 55 puanla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 18 puan çıkarmayı başardı.
"Kara kartal", bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
- Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra ligde iki maçta da yendi
Beşiktaş, ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda oynadığı iki maçta da mağlup etti.
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, dün de Ülker Stadı'nda aynı skorla Fenerbahçe'yi geçti.
Bu sezon derbilerde 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı dört müsabakayı da kaybetmişti.
- Galatasaray'ın namağlup serisine son verdi
Beşiktaş, sezonun 29. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek hem söz konusu istatistiğini destekledi hem de rakibinin namağlup serisini sonlandırdı.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakibine sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, rövanşı Tüpraş Stadı'nda aynı skorla aldı.
Süper Lig'de 8 puan farkla son 4 haftaya giren sarı-kırmızılıların ligde yaşadığı tek yenilgi de bu müsabaka oldu.
- Trabzonspor'u evinde 2 golle geçti
Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı iki maçta da kaybetmedi.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 24. hafta konuk ettiği Karadeniz ekibini 2-1'le geçti.
Beşiktaş, 50 yılı aşkındır rekabette olduğu bordo-mavili ekipten bu sezon 4 puan almayı başardı.
- Sadece RAMS Başakşehir'i yenemedi
Beşiktaş, bu sezon söz konusu istatistikte yalnızca RAMS Başakşehir'i mağlup edemedi.
Sezonun ilk yarısında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 2-0 yenildi.
"Kara kartal", bu sezon ligde ilk beş sırada bulunan ve daha önce ligde şampiyon olmuş ekipler arasında sadece turuncu-lacivertli ekibe karşı 3 puan alamadı.
Siyah-beyazlılar, üçüncü basamakta bulunan ve Avrupa kupaları için mücadele ettiği Samsunspor'u ise deplasmanda 2-0 yenerken, sahasında 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş, bu iki takımla oynadığı 4 karşılaşmada 5 puan topladı.
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk beş sırada bulunan veya daha önce ligde şampiyonluk yaşamış rakipleriyle oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Maç
|Sonuç
|Reeder Samsunspor-Beşiktaş
|0-2
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-1
|RAMS Başakşehir-Beşiktaş
|0-0
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Beşiktaş-Reeder Samsunspor
|0-0
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1
|Beşiktaş-RAMS Başakşehir
|0-2
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-1