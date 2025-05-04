Adalı: "Böyle bir sezonda bile 4 derbi zaferi!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe zaferinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adalı: 'Böyle bir sezonda bile 4 derbi zaferi!'
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04 Mayıs 2025 21:40
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri maçın ardından yazılı açıklamada bulundu.

Adalı, açıklamasında "Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir." dedi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklaması:

"Bugün deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek camiamıza, büyük taraftarımıza bir derbi zaferi daha armağan eden sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Beşiktaşımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir.

Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.

Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir.

Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun...

Camiamıza saygı ve sevgilerimle"

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