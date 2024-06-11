ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Haziran-2024

Mayıs ayı ABD enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, mayıs ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti. Peki, mayıs ayı ABD enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti ne yönde?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.



ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.



Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti.



Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.



Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.



Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 47 olarak fiyatlandı.



NİSAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?



Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.



ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış gösterdi.



Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.



20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı.



Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

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