Haber Tarihi: 10 Haziran 2024 09:53 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 09:53

Okullarda Son Hafta Yoklama Alınır mı? 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine az bir kala, okullarda son hafta yoklama alınıp alınmayacağı merak konusu. Peki, son haftada yoklama alınır mı?

Okullarda Son Hafta Yoklama Alınır mı? 2024
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi bir açıklama gelmese de, bazı okullarda son hafta da yoklama alındığı biliniyor. Peki, son haftada yoklama alınacak mı?

MEB'in konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmasa da, okul idareleri son hafta yoklama alıp almayacağına karar verebiliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da birçok okulda son hafta yoklama alındığı ve devamsızlık durumlarının karneye işlendiği biliniyor.

Son hafta yoklama alınmasının sebepleri:

Devamsızlık takibi: Özellikle devamsızlık sorunu yaşayan öğrenciler için son hafta yoklama, karneye yansıyacak gerçek devamsızlık durumunun belirlenmesi için önemlidir.

Karne basımı: Karnelerin basımı ve dağıtımı için gerekli olan öğrenci bilgileri, son hafta yoklamalarından da faydalanılarak tamamlanmaktadır.

Eğitim faaliyetleri: Bazı okullarda son hafta, sınavlar, değerlendirmeler ve karne törenleri gibi eğitim faaliyetleri için de kullanılabiliyor.

Son hafta yoklama alınmayacak mı?

MEB tarafından son hafta yoklama alınmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, her okulun kendi yönetim kurulunun alacağı karara göre hareket etmesi gerekiyor.

Sonuç olarak:

Okullarda son hafta yoklama alınıp alınmayacağı, okul idarelerinin inisiyatifine bırakılmış durumda. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da birçok okulda son hafta yoklama alındığı ve devamsızlık durumlarının karneye işlendiği biliniyor.

Eğer çocuğunuzun son hafta okula devamsızlık yapıp yapmayacağı konusunda tereddütleriniz varsa, okul idaresine danışmanız en doğrusu olacaktır.
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