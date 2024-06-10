Okullarda Son Hafta Yoklama Alınır mı? 2024

Peki, son haftada yoklama alınacak mı?

MEB'in konuyla ilgili resmi bir açıklaması bulunmasa da, okul idareleri son hafta yoklama alıp almayacağına karar verebiliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da birçok okulda son hafta yoklama alındığı ve devamsızlık durumlarının karneye işlendiği biliniyor.

Devamsızlık takibi: Özellikle devamsızlık sorunu yaşayan öğrenciler için son hafta yoklama, karneye yansıyacak gerçek devamsızlık durumunun belirlenmesi için önemlidir.



Karne basımı: Karnelerin basımı ve dağıtımı için gerekli olan öğrenci bilgileri, son hafta yoklamalarından da faydalanılarak tamamlanmaktadır.



Eğitim faaliyetleri: Bazı okullarda son hafta, sınavlar, değerlendirmeler ve karne törenleri gibi eğitim faaliyetleri için de kullanılabiliyor.



MEB tarafından son hafta yoklama alınmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, her okulun kendi yönetim kurulunun alacağı karara göre hareket etmesi gerekiyor.

Okullarda son hafta yoklama alınıp alınmayacağı, okul idarelerinin inisiyatifine bırakılmış durumda. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da birçok okulda son hafta yoklama alındığı ve devamsızlık durumlarının karneye işlendiği biliniyor.

Eğer çocuğunuzun son hafta okula devamsızlık yapıp yapmayacağı konusunda tereddütleriniz varsa, okul idaresine danışmanız en doğrusu olacaktır.