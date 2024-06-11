Fenerbahçe'de Mert Hakan ile imzalar atılıyor

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan ile imzalar atılıyor
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11 Haziran 2024 11:31
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.

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