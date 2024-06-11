Redick, Lakers ile koçluk konusunda "minimum düzeyde temas kurdu"

NBA'in emekli oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers'la bir sonraki potansiyel başantrenör olması yönündeki temasının minimum düzeyde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Redick, Lakers ile koçluk konusunda 'minimum düzeyde temas kurdu'
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11 Haziran 2024 14:28
NBA'in emekli oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers'la bir sonraki potansiyel başantrenör olması yönündeki temasının minimum düzeyde olduğu iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst, Redick'in Lakers'ın yeni koçu olarak potansiyel rolünün haftalardır spekülasyonlara konu olmasına rağmen, son raporların kendisinin takımla temasının sınırlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Redick'in Lakers ile arasındaki iletişim azlığının, Dan Hurley'nin Connecticut Üniversitesi'nde kalmayı tercih etmesi nedeniyle, boştaki pozisyon için adaylığının devam ettiği belirtildi.

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