Trabzonspor vazgeçmiyor: Onuachu

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, golcü futbolcu Paul Onuachu için Southampton'a 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve Göztepe için bir oyuncu verilmesi teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor vazgeçmiyor: Onuachu
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11 Haziran 2024 08:56
Son güncelleme 11 Haziran 2024 09:02
Trabzonspor'da Paul Onuachu aşkı bitmiyor... Kiralık oynadığı geçen sezon attığı 17 golle takımın en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı santrfor, sözleşmesi bitince ayrıldı.

Bordo-mavili takımın tekrar istediği 2.01'lik dev golcü için kulübü Southampton yüksek bonservis belirleyince umutlar azalmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'da oynamak istediğini kulübüne bildirmesi sonrası yönetim, bir kez daha harekete geçti.

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKLİFİ

Son olarak 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve İngiliz ekibinin sahiplerinin yüzde 70'ini elinde bulunduğu Göztepe'ye bir oyuncu verilmesi teklif edildi. Ayrıca sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun da eklenmesi gündeme geldi.

Taraflar arasında temasların tekrar başladığı ve adı Beşiktaş ile de anılan Onuachu'nun tekrar bordo-mavili formayı giyebileceği kaydedildi.



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