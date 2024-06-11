Varane, Fred ve Mourinho ile görüştü!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gündemine gelen Raphael Varane, Fred ve Jose Mourinho'dan sarı-lacivertli takımla ilgili bilgi aldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Varane, Fred ve Mourinho ile görüştü!
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11 Haziran 2024 10:58
Son güncelleme 11 Haziran 2024 11:01
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzası ve başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

VARANE İLE GÖRÜŞME

Sarı-lacivertlilerde Manchester United'dan ayrılan ve serbest oyuncu durumundaki Raphael Varane ile görüşmeler sıklaştırıldı.

FRED VE MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

31 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız stoper, hem eski takım arkadaşı Fred'den hem de eski hocası Jose Mourinho'dan da bilgiler aldı.

Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alan Raphael Varane'ın transfer için yoğun çaba sarf ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Fransız stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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