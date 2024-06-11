Varane, Fred ve Mourinho ile görüştü!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzası ve başkanlık seçiminin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
VARANE İLE GÖRÜŞME
Sarı-lacivertlilerde Manchester United'dan ayrılan ve serbest oyuncu durumundaki Raphael Varane ile görüşmeler sıklaştırıldı.
FRED VE MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ
31 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız stoper, hem eski takım arkadaşı Fred'den hem de eski hocası Jose Mourinho'dan da bilgiler aldı.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alan Raphael Varane'ın transfer için yoğun çaba sarf ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Manchester United'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Fransız stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.
VARANE İLE GÖRÜŞME
Sarı-lacivertlilerde Manchester United'dan ayrılan ve serbest oyuncu durumundaki Raphael Varane ile görüşmeler sıklaştırıldı.
FRED VE MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ
31 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız stoper, hem eski takım arkadaşı Fred'den hem de eski hocası Jose Mourinho'dan da bilgiler aldı.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer alan Raphael Varane'ın transfer için yoğun çaba sarf ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Manchester United'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Fransız stoper, 1 kez gol sevinci yaşadı.