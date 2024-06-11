OKC, Hartenstein konusunda "en büyük tehdit" oluşturan takım

Oklahoma City Thunder'ın, New York Knicks pivotu Isaiah Hartenstein'ı bu yaz kadrosuna katma konusunda "en büyük tehdit oluşturan" takım olarak görüldüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
OKC, Hartenstein konusunda 'en büyük tehdit' oluşturan takım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2024 11:17
Oklahoma City Thunder'ın, New York Knicks pivotu Isaiah Hartenstein'ı bu yaz kadrosuna katma konusunda "en büyük tehdit oluşturan" takım olarak görüldüğü bildirildi.

Knicks ekibinin 26 yaşındaki oyuncuya erken Bird hakları dolayısıyla dört yıllığı 72,5 milyon dolarlık bir kontrat teklifi sunabileceği belirtilse de, New York Post'tan Stefan Bondy, 35 milyon dolar civarında maaş boşluğuna sahip olması beklenen Thunder'ın Hartenstein'a yüksek maaşlı kısa vadeli bir anlaşma teklif edebileceğini söyledi.

New York, Hartenstein'la 2022'de iki yıllığı 16 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Knicks pivotu, geçtiğimiz sezon New York'ta forma giydiği 75 karşılaşmada 7,8 sayı, 8,3 ribaund, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery