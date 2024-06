Oklahoma City Thunder'ın, New York Knicks pivotu Isaiah Hartenstein'ı bu yaz kadrosuna katma konusunda "en büyük tehdit oluşturan" takım olarak görüldüğü bildirildi.



Knicks ekibinin 26 yaşındaki oyuncuya erken Bird hakları dolayısıyla dört yıllığı 72,5 milyon dolarlık bir kontrat teklifi sunabileceği belirtilse de, New York Post'tan Stefan Bondy, 35 milyon dolar civarında maaş boşluğuna sahip olması beklenen Thunder'ın Hartenstein'a yüksek maaşlı kısa vadeli bir anlaşma teklif edebileceğini söyledi.



New York, Hartenstein'la 2022'de iki yıllığı 16 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



Knicks pivotu, geçtiğimiz sezon New York'ta forma giydiği 75 karşılaşmada 7,8 sayı, 8,3 ribaund, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1,1 blok ortalamaları yakalamıştı.





