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Tekvandoda iki bronz madalya

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 bronz madalya elde etti.

calendar 13 Mayıs 2025 23:16
Haber: AA
Tekvandoda iki bronz madalya
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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Eylül Duru Varlık ile Ramazan Sevinç, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen şampiyonaya, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 65 kiloda Ramazan Sevinç, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın beşinci ve son gününde 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

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