Tekvandoda iki bronz madalya

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Eylül Duru Varlık ile Ramazan Sevinç, bronz madalya kazandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen şampiyonaya, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 65 kiloda Ramazan Sevinç, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın beşinci ve son gününde 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen şampiyonaya, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 65 kiloda Ramazan Sevinç, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalyaya ulaştı. Şampiyonanın beşinci ve son gününde 4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.