14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
20:45
14 Mayıs
Alaves-Valencia
20:00
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
20:00
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

Victor Osimhen, şampiyonluklara odaklandı!

Dünyaca ünlü forvet, golleriyle ses getirdiği sezonu lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamayı hedefliyor. Transferi düşünmeyen Victor Osimhen şampiyonluklara odaklanmış durumda.

calendar 14 Mayıs 2025 12:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, şampiyonluklara odaklandı!
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Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlamak istiyor.

Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da golleri, performansı, asistleri, mücadelesi, hırsı ve takıma yaptığı liderlikle ayakta alkışlanan Osimhen, bu akşam Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ile 18 Mayıs Pazar akşamı Süper Lig'de yapılacak Kayserispor maçına odaklandı.

Hem hakkında çıkan transfer haberlerine kulaklarını tıkayan hem de görüşmeleri tamamen ikinci plana bırakan Nijeryalı yıldız sadece şampiyonluklara kilitlendi.

JARDEL'İ GEÇECEK

Dünyaca ünlü forvet bir gol daha atarsa Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu da geride bırakacak. Osimhen'in bu sezon 38 resmi maçta 33 golü bulunuyor. 8 de asisti olan 26 yaşındaki yıldız tüm kulvarlarda takımının en skorer ismi oldu. Öte yandan Osimhen, kariyer rekorunu da kırmayı başarmıştı. Napoli'de 2022-2023 sezonunda attığı 32 golle yakaladığı en iyi derecesini Galatasaray formasıyla bu sezon geride bırakan başarılı futbolcu, Napoli'den sonra Cimbom'da da şampiyonlukları hedefliyor. 

 
 

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