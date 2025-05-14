Victor Osimhen, şampiyonluklara odaklandı!

Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunu çifte kupa zaferiyle tamamlamak istiyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da golleri, performansı, asistleri, mücadelesi, hırsı ve takıma yaptığı liderlikle ayakta alkışlanan Osimhen, bu akşam Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ile 18 Mayıs Pazar akşamı Süper Lig'de yapılacak Kayserispor maçına odaklandı.
Hem hakkında çıkan transfer haberlerine kulaklarını tıkayan hem de görüşmeleri tamamen ikinci plana bırakan Nijeryalı yıldız sadece şampiyonluklara kilitlendi.
JARDEL'İ GEÇECEK
Dünyaca ünlü forvet bir gol daha atarsa Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu da geride bırakacak. Osimhen'in bu sezon 38 resmi maçta 33 golü bulunuyor. 8 de asisti olan 26 yaşındaki yıldız tüm kulvarlarda takımının en skorer ismi oldu. Öte yandan Osimhen, kariyer rekorunu da kırmayı başarmıştı. Napoli'de 2022-2023 sezonunda attığı 32 golle yakaladığı en iyi derecesini Galatasaray formasıyla bu sezon geride bırakan başarılı futbolcu, Napoli'den sonra Cimbom'da da şampiyonlukları hedefliyor.
Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da golleri, performansı, asistleri, mücadelesi, hırsı ve takıma yaptığı liderlikle ayakta alkışlanan Osimhen, bu akşam Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ile 18 Mayıs Pazar akşamı Süper Lig'de yapılacak Kayserispor maçına odaklandı.
Hem hakkında çıkan transfer haberlerine kulaklarını tıkayan hem de görüşmeleri tamamen ikinci plana bırakan Nijeryalı yıldız sadece şampiyonluklara kilitlendi.
JARDEL'İ GEÇECEK
Dünyaca ünlü forvet bir gol daha atarsa Mario Jardel'in 34 gollük rekorunu da geride bırakacak. Osimhen'in bu sezon 38 resmi maçta 33 golü bulunuyor. 8 de asisti olan 26 yaşındaki yıldız tüm kulvarlarda takımının en skorer ismi oldu. Öte yandan Osimhen, kariyer rekorunu da kırmayı başarmıştı. Napoli'de 2022-2023 sezonunda attığı 32 golle yakaladığı en iyi derecesini Galatasaray formasıyla bu sezon geride bırakan başarılı futbolcu, Napoli'den sonra Cimbom'da da şampiyonlukları hedefliyor.