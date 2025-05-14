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Bajo'nun menajerinden Beşiktaş itirafı!

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Mahmudu Bajo'nun temsilcisi, oyuncusunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mayıs 2025 10:43
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Bajo'nun menajerinden Beşiktaş itirafı!
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Africafoot'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Slovakya Ligi'nde Dunajska Streda forması giyen Mahmudu Bajo için görüşmelerini sürdürüyor.

Slovak ekibinin bonservis için 3 milyon Euro'da ısrarcı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın ise teklifinin 2 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

"SICAK BAKIYOR"

20 yaşındaki orta sahanın temsilcisi, yaptığı açıklamada "Beşiktaş, Bajo'nun bonservisi için Dunajska Streda'ya 2 milyon Euro teklif etti. Ancak kulübü, 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle Bajo'nun ayrılmasını istemiyor. Beşiktaş transferde ısrarcı. Oyuncu da ayrılıp Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Mahmudu Bajo, bu sezon 33 müsabakada forma şansı buldu.

20 yaşındaki futbolcu, Gambiya A Milli Takımı'nda ise 6 maçta forma giydi.

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