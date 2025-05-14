Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu Donovan Mitchell, Indiana Pacers'a karşı oynanan ve 114-105'lik skorla kaybedilen 5. maçın ardından takımının play-offlardan elenmesine büyük üzüntüyle yaklaştı.



Karşılaşmayı 35 sayıyla tamamlayan Mitchell, maç sonrası bir süre kenarda oturarak yaşananları hazmetmeye çalıştı. "İnanamadım. İnanmak istemedim. Hâlâ da istemiyorum," diyen Mitchell, "Bu ligde kazanmak zor. Onlara hakkını vermek lazım. Gerekli şeyleri yapamadık. O lanet arenada oynamayı seviyorum. O enerji, o taraftar… Evimizde 0-3. Bu şehri hayal kırıklığına uğrattık," sözleriyle duygularını dile getirdi.



Cavaliers, normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak 64 galibiyetle tamamlamış ve ilk turda Miami Heat'i süpürmüştü. Ancak iç sahada Pacers'a karşı üç maçı da kaybetmek büyük hayal kırıklığı yarattı.



Mitchell, tüm bu başarıya rağmen sezonu "başarısız" olarak değerlendiriyor ve "Burada ahlaki zafer yok," dedi. Geleceğe dair umutlu olduğunu belirten Mitchell, kamuoyunun takım hakkındaki olumsuz yorumlarının kendilerine "yakıt" olacağını söyledi:



"Hepiniz bizi gözden çıkaracaksınız. Ama geri döneceğiz. Yazacağınız her şey bu takımı ateşleyecek. Ben bu durumları yaşadım, anlıyorum. Hepimiz anladık. Bunu önümüzdeki sezon için kullanacağız."



İkinci turda yaşanan sakatlıklar da Cleveland'ın şampiyonluk umutlarını baltaladı. Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley ve De'Andre Hunter'ın çeşitli sakatlıklarla mücadele ettiği öğrenildi. Mitchell, tüm takım arkadaşlarına övgüde bulunarak, "O soyunma odasındaki her bir adam için canımı ortaya koyarım," dedi.



