14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
20:45
14 Mayıs
Alaves-Valencia
20:00
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
20:00
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

Okan Buruk'tan öğrencilerine: "Bu akşam buradan kupayla çıkalım!"

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde oyuncularına motivasyon konuşması yaptı

calendar 14 Mayıs 2025 11:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan öğrencilerine: 'Bu akşam buradan kupayla çıkalım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor ile finalde karşılaşacak olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un öğrencilerine verdiği son mesaj ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluk için artık gün sayan sarı-kırmızılılar, sezonu çifte kupayla kapatma hedefiyle sahaya çıkacak.

"BU SEZONUN HAKKI İKİ KUPA"

Okan Buruk'un, final öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada, "Çok uzun bir sezon geçirdik. Zorlandık, savaştık, hep birlikte kaldık. Ligde artık son bir adım kaldı ama bu akşam farklı bir hikâye yazabiliriz. Bu sezonun hakkı iki kupa! Hadi, Galatasaray armasına bir kupa daha kazandırın" ifadelerini kullandı.

"BEN SİZE GÜVENİYORUM"

Oyuncularına olan güvenini yineleyen Okan Buruk, "Ben size güveniyorum, hepinize tek tek… Siz bu formayı taşıyan çok karakterli bir oyuncu grubusunuz. Bu mücadeleyi kazanacak kalbiniz, yeteneğiniz ve gücünüz var. Galatasaray tarihine adınızı altın harflerle yazdırmak sizin elinizde" sözlerini kullandı.

"TARAFTARA BİR GURUR DAHA YAŞATIN"

Buruk son olarak, "Hadi, bu sezonu ölümsüzleştirin. Taraftara bir gurur daha yaşatın. Bu akşam buradan kupayla çıkalım!" diyerek sözlerini tamamladı. 

 

 
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.