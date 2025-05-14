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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike!

Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci ön elemeden katılacak sarı lacivertliler, seribaşı olamazsa bir sonraki turda Rangers, Feyenoord, C. Brugge, Benfica veya Sporting, Lille ya da Marsilya ile eşleşecek.

calendar 14 Mayıs 2025 08:14 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 08:20
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike!
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Ligde sezon sonu yaklaştı kulüpler için Avrupa kupası hesapları da başladı.

Şu anda ikinci sırada bulunan ve yine camianın şampiyonluk hayallerini bitirmesi zor görünen Fenerbahçe'yi zorlu ve biraz da şans isteyen bir süreç bekliyor. Sebebi de dev pastanın olduğu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için diğer liglerdeki takımların durumu…

Eğer Galatasaray, ligde şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. İkinci sarı lacivertliler ise Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Eğer bu aşamayı geçerse üçüncü ön elemede seribaşı olmaması durumunda dev kulüplerle karşılaşacak.

ÜÇ KRİTİK SENARYO

Temsilcimizin 3. ön elemede seribaşı olabilmesi için 4 ayrı ligde dört senaryodan en azından üçünün gerçekleşmesi gerekiyor. O da Fransa'da Lille 4. olmayacak, Hollanda'da Utrecht ligi üçüncü bitirmeyecek, Belçika'da Club Brugge ikinci sırada yer almayacak ve Avusturya'da da Salzburg'un ikinci olmama durumu.

Bu ihtimallerden üçü olursa Fenerbahçe, üçüncü ön elemede seribaşı olacak. Eğer olamazsa da Feyenoord, Club Brugge, Rangers, Benfica ya da Sporting ile Lille ya da Marsilya gibi güçlü takımlarla karşılaşacak. Ki dileğimiz ve isteğimiz seri başı olup zayıf takımlarla karşılaşması ve Devler Ligi'nde iki takımla temsil edilmek.

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