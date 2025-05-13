13 Mayıs
Real Valladolid-Girona
0-184'
13 Mayıs
Real Sociedad-Celta Vigo
0-043'
13 Mayıs
Sevilla-Las Palmas
22:30
13 Mayıs
FC Zürich-Winterthur
0-013'
13 Mayıs
Sion-St. Gallen
0-014'

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ve Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

calendar 13 Mayıs 2025 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 20:55
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Kura çekiminde 4'üncü torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer alacak. Milliler, Sırbistan, Bosna Hersek'in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşılaşacak.

Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar, ikinci tura yükselecek. İkinci turda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacak.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.