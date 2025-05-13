Uğurcan Çakır için basın toplantısında transfer yanıtı

Ziraat Türkiye Kupası'ndakiTrabzonspor - Galatasaray finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında; Okan Buruk, Fatih Tekke, Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır konuştu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi.
Fatih Tekke, Muslera'ya yöneltilen, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusunun ardından, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var! Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.
Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi.
Fatih Tekke, Muslera'ya yöneltilen, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusunun ardından, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var! Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.