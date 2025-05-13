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Uğurcan Çakır için basın toplantısında transfer yanıtı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

calendar 13 Mayıs 2025 20:12 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 21:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır için basın toplantısında transfer yanıtı
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Ziraat Türkiye Kupası'ndakiTrabzonspor - Galatasaray finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında; Okan Buruk, Fatih Tekke, Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır konuştu.

Fatih Tekke, Uğurcan Çakır için Fernando Muslera'ya gelen soruya cevap verdi.

Fatih Tekke, Muslera'ya yöneltilen, "Sözleşmen bitiyor. Senden sonra eldivenlerini Uğurcan Çakır gibi bir kaleciye bırakmak ister misin?" sorusunun ardından, "Uğurcan Çakır'ın çok değerli eldivenleri var! Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Uğurcan adına ben cevap vermiş oldum." diye cevapladı.

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